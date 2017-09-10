УАЗ разработал новые сецверсии УАЗ «Профи»

Во время форума «Новая кооперация», который начался 8 февраля, состоялась презентация новых спецверсий УАЗ «Профи» от Ульяновского автомобильного завода. Новинки были разработаны на базе коммерческого авто для предприятий потребительской кооперации и выездной торговли.

Спецверсии УАЗ «Профи» в первую очередь рассчитаны на доставку продуктов в населенные пункты, которые не имеют стационарной торговой сети. Лавка на колесах от УАЗ будет способна перевозить различные продукты. Ульяновский завод представил две версии: с рефрижератором и без. На данный момент новинки проходят проверки и вскоре будут доступны для покупки.

Спецверсия УАЗ «Профи» без установки получила два холодильных отделения и витрину, которая способна поддерживать температуру от -7С до +7С. Кроме того, авто оснастили дополнительными вентиляторами и шкафами с полками, чтобы было удобно размещать вещи.

Комплектация с рефрижератором представляет собой коммерческое авто с дополнительным холодильным оборудованием, которое обеспечит температуру от -20С до +50С. Объем фургона данной версии УАЗ «Профи» составляет 9 кубических метров.