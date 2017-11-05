На тестах замечен новый электрокроссовер Mercedes-Benz EQ C

Немецкая компания Mercedes-Benz готовит целую линейку электрокаров, которые будут выпускаться под суббрендом EQ. Одной из новинок станет полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz EQ C, который уже проходит дорожные испытания в зимних условиях.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие шпионские фото нового Mercedes-Benz EQ C, который проходит тесты со множеством серийных деталей. Электрический кроссовер получил стильную светодиодную оптику, которая практически ничем не отличается от осветителей, показанных на концепте. Поддельная решетка радиатора, под которой скрываются датчики и сенсоры для беспилотных функций, также получила знакомый дизайн.

Новый кроссовер Mercedes-Benz EQ C поставлен на уникальные колесные диски, которые зарезервированы для новых электрокаров линейки EQ. На задней части расположился набор осветителей, которые также выглядят вполне серийными.

Информации о технических характеристиках товарного Mercedes-Benz EQ C нет, но концептуальный кроссовер EQ оснащался двумя электромоторами на каждой оси общей мощностью в 402 лошадиные силы. Запас хода модели составляет примерно 500 километров, а разгон до первой «сотни» занимает менее пяти секунд. Ожидается, что серийный Mercedes-Benz EQ C дебютирует в начале 2019 года.