Опубликован ТОП-10 автобрендов по выручке на российском рынке

В 2017 году больше чем других производителей выручка от продажи новых легковых авто на российском рынке оказалась у японской компании Toyota. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ».

Марка Toyota, заработав на продаже своих автомобилей в России 217 миллиардов рублей (-2,5%), смогла сохранить статус лидера по выручке. Второе место смогла занять KIA, выручка которой за минувший год повысилась на 36% или до 202,5 миллиарда рублей. На третьей строчке рейтинга расположилась российская LADA, которая улучшила результат 2016 года на четверть или до 170 миллиардов рублей.

Совсем немного отстаёт Hyundai со 169,5 млрд рублей, заработанных на продаже машин в РФ, что соответствует росту на 21,5%. Пятая строчка досталась премиальному немецкому бренду Mercedes-Benz благодаря выручке в размере 150 млрд рублей (-2%).

Кроме того, упоминания достойны компании Volkswagen, Renault, BMW и Nissan, каждой из которых удалось выручить более 100 млрд рублей. Последнее десятое место в рейтинге занял Lexus с показателем в 94 млрд рублей, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Как писал «АВТОСТАТ» ранее, российские автолюбители в прошлом году потратили на приобретение новых легковых машин почти 2 триллиона рублей, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом.