Озвучены сроки старта российских продаж нового кроссовера Volvo XC40

Кроссовер Volvo XC40 появится в российских дилерских центрах раньше, чем предполагалось. Примечательно, что на российский авторынок новинку планируется поставлять из Бельгии.

Во время беседы с прессой Антон Свекольников, директор по связям с общественностью российского офиса Volvo Cars, рассказал, что приём предварительных заказов на новые Volvo XC40 бельгийской сборки стартует уже в марте нынешнего года. «Живые» продажи модели начнутся в мае, хотя прежде дилеры считали, что новые кроссоверы появятся в России не раньше лета. Прайс-лист с перечнем комплектация для российского авторынка будет опубликован ближе к началу реализации Volvo XC40.

Напомним, что публичная презентация шведского кроссовера, сконструированного на совершенно новом шасси CMA, прошла в сентябре. Дизайн экстерьера модели скопирован с концепта Volvo 40.1, представленного два года назад.

На старте продаж новый Volvo XC40 будет доступен в РФ только со 190-сильным бензиновым турбомотором с четырьмя цилиндрами и дизельный турбированный агрегат, развивающий 245 лошадиных сил. Позднее линейка двигателей модели может расшириться за счёт гибридной и электрической установок, однако пока эти данные не были официально подтверждены.