Индийцы представили новый кроссовер на шасси Land Rover Discovery

Индийская компания Tata в рамках проходящего в эти дни мотор-шоу Auto Expo 2018 представила новый концептуальный кроссовер Tata H5X, который выполнен на основе платформы от Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery и range Rover Evoque. Отмечается, что в будущем модель станет серийной и учтёт все потребности индийских клиентов.

Разработчики из компании Tata отметили, что новый концептуальный кроссовер Tata H5X в будущем обязательно получит серийную версию. Товарная модель унаследует новый язык дизайна бренда, который получил название Impact 2.0. Уточняется, что шасси автомобиля будет адаптировано для индийских дорожных условий, а внешность обязательно придётся по вкусу местным клиентам.

Что касается габаритных размеров, то новый Tata H5X получил 4 575 мм длины, а ширина и колёсная база достигают 1 960 и 2 740 мм соответственно. Ожидается, что серийная версия сохранит данные размеры.

Товарная версия Tata H5X дебютирует на рынке Индии в 2019 году, а под капотом модели расположится 2,0-литровый дизельный мотор мощностью в 140 лошадиных сил. Установка будет работать в тандеме с новейшим 9-диапазонным автоматом ZF. Система полного привода будет предложена в качестве опции.