Ford Transit Connect 2019 предложат с бензиновым и дизельным двигателями

Американский автопроизводитель Ford рассекретил новый Transit Connect 2019 модельного года. Как пишет портал VistaNews, фургон отличается от предшественника «посвежевшим» дизайном экстерьера, практичным интерьером и новым дизельным агрегатом.

Новый Ford Transit Connect 2019 получил светодиодную оптику и дополнительные противотуманные огни. Как и прежде, у модели сохранилось три ряда сидений, две раздвижные и две стандартные двери. Что касается грузового отсека, его дверцы можно открывать на 180 градусов.

При сложенных креслах третьего ряда возникает больше свободного места для транспортировки различных грузов. Кроме того, в салоне появилась мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюйма.

Вместо старого 2,5-литрового агрегата в роли базового мотора выступит 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра. Новый Ford Transit Connect также будет доступен с 1,5-литровым турбированным «дизелем» EcoBlue. Разработчики отметили, что версию на «тяжелом» топливе в компании решили добавить из-за высокого уровня спроса.

В качестве опции для новинки предлагаются точка доступа Wi-Fi, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, помощник Amazon Alexa, два USB-разъёма и многое другое.