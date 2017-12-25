Горячий февраль: компания DFM предлагает выгодно приобрести кроссовер DFM AX7

В феврале компания «Дунфэн Мотор Рус» предлагает выгодно купить кроссовер DFM AX7. Компания дает скидку 50000 рублей на комплектацию Prestige с АКП, а также специальные условия по программе DFM Finance: низкая ставка от 6,9% при первоначальном взносе не менее 20%. В подарок идет комплект зимней резины. Такие условия покупки позволяют значительно сэкономить на покупке нового автомобиля.

Желающие пересесть за руль новенького внедорожника должны поспешить. Такая акция не продлится долго: только до 28 февраля, после чего компания DFM вернётся к стандартным предложениям.

Напомним, что за прошлый месяц автосалоны DFM продали свыше 128 автомобилей. Такое количество на 137% превышает показатель прошлого года.