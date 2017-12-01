Еще 17 автокомпаний пересмотрели стоимость авто в Росси в конце января

В конце января стоимость на автомобили в России изменило ещё 17 автокомпаний. Сведения предоставило агентство «АВТОСТАТ», которое провело исследование российского авторынка во второй половине января 2018 года.

Hyundai и Renault подняли цены на четыре модели. В результате Hyundai Sonata подорожала на 1,1%-2,4%, седан Solaris – на 1,1%-3,2%. А кроссовер Santa Fe теперь стал дороже на 0,4%-0,5%, при этом его удлиненная версия Grand Santa Fe подорожала на 0,5%-0,6%.

В конце января хэтчбэк Renault Sandero подорожал на 1,6%-2,3%, тогда как версия Sandero Stepway прибавила в цене только 1,4%-2,2%. Флагманский седан компании Logan теперь обойдется покупателям на 2%-2,4% дороже, а паркетник Duster на 1,7%-3,1%.

Другие автопроизводители во второй половине января текущего года увеличили стоимость лишь двух моделей. Теперь Datsun on-DO стоит на 1,1%-1,6% дороже, а mi-DO прибавил в цене лишь 1,1%-1,4%. Кроссоверы Mitsubishi Pajero Sport и Outlander подорожали на 1,4%-1,8% и 0,5%-2%. Модели от Smart подорожали больше всего: ForTwo подорожал на 4,7%-34,7%, а ForFour на 7,2%-31,3%.