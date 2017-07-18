Mercedes-Benz представил новый фургон Sprinter

Согласно информации, обнародованной профильными СМИ, немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz показала новый Mercedes-Benz Sprinter. Мировой дебют фургона прошел на особом мероприятии в Дуйсбурге (Германия).

Новый Mercedes-Benz Sprinter оснастили обновленной коммуникационной службой PRO Connect, благодаря чему значительно упростился процесс взаимодействия между сотрудниками автопарка и автолюбителями. Оператор получает возможность получать в реальном времени разные данные, в том числе от местонахождения до уровня топлива в авто. Всего клиенты смогут купить несколько вариантов кузова с разной длиной и грузоподъемностью. Всего выйдет 1700 разнообразных модификаций машины.

Под капот новый Mercedes-Benz Sprinter получит 2,1-литровый дизель с отдачей 115, 145, 165 и 180 «лошадок». В топовой версии нужно выделить 3-литровый агрегат на 6 цилиндров с мощностью 193 л.с. Их в действие приводят 6-скоростная МКПП и 9-ступенчатая АКПП с системой заднего, переднего и полного приводов.

На рынок новинка выйдет летом 2018 года. Вероятно, в будущем году в числе модификаций семейства появится полностью электрический вариант исполнения Mercedes-Benz eSprinter.