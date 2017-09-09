Составлен ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ за январь

Автомобильные эксперты провели исследование отечественного авторынка за январь 2018 года. Итогом их работы стал рейтинг наиболее популярных внедорожников и кроссоверов.

Лидером данного сегмента в России по-прежнему остается небольшой кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на треть и достигли 3 833 экземпляра. Второе место досталось KIA Sportage (3 067 единиц), демонстрирующему повышение реализации в два раза. ТОП-3 замыкает французский кроссовер Renault Duster, дилеры которого сбыли 2 510 штук.

В ТОП-5 попали отечественный внедорожник LADA 4X4 (2 068 ед.) и японский кроссовер Nissan X-Trail (1 802 шт.). В первую десятку самых популярных в России кроссоверов и внедорожников вошли Chevrolet Niva (1 752 ед.), Renault Kaptur (1 752 шт.), Volkswagen Tiguan (1 721 ед.), Toyota RAV4 (1 592 шт.) и Mazda CX-5 (1 455 ед.). Все авто из класса SUV, попавшие в ТОП-10, в январе показали положительную динамику, а наименьший прирост зафиксирован у внедорожника Chevrolet Niva.