Опубликованы фото самого мощного суперкара Porsche 911 GT3 RS

В интернет попали официальные фотоснимки нового суперкара Porsche 911 GT3 RS, получившего наиболее производительный атмосферный двигатель среди дорожных машин немецкого премиального бренда. Позже фото удалили, но их сохранили обозреватели портала Motor1.

В подкапотном пространстве купе разместился значительно переделанный шестицилиндровый безнаддувный мотор объемом 4,0 литра с производительностью 520 «лошадок». До первой «сотни» суперкар берет разгон за 3,2 секунды при предельной скорости в 312 км/ч.

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Новый суперкар Porsche 911 GT3 RS снабдили модернизированной системой управления задними колесами и пересмотренными аэродинамическими элементами с немного переделанным задним антикрылом. За доплату клиентам предложат пакет Clubsport, в состав которого войдут шеститочечные защитные ремни, огнетушитель и защитная конструкция, выполненная из алюминия.