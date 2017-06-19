Представлен новый универсал Mazda 6 Tourer

Японская машиностроительная компания Mazda презентовала новый Mazda 6 в кузове универсал. Публичный дебют обновленного Mazda 6 Tourer пройдет в марте 2018 года в Женеве.

Отмечается, что внешнее оформление 5-дверной новинки выполнено в духе концепта Vision Coupe. Она получила переработанную переднюю часть кузова с увеличенными колесными арками и решеткой радиатора и пересмотренной головной оптикой. В салоне стоит выделить иную центральную консоль, переделанный блок управления климат-контролем и два тачскрина.

Под капотом обновленного универсала Mazda 6 разместится 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском горючего и механизмом отключения половины цилиндров при малых нагрузках. Отдача агрегата составляет 192 л.с.

Существует вероятность, что европейскую и американскую версии Mazda 6 Tourer снабдят турбомотором такого же объема с мощностью 230 и 253 лошадиных сил. Данная установка в настоящее время внедряется в Mazda CX-9.