В сеть попали фото седана Mercedes-AMG GT4 без камуфляжа

В интернет попали фотографии тестового прототипа седана Mercedes-ANG GT4 с минимальным количеством камуфляжной пленки. Представленный автомобиль является соперником Porsche Panamera.

При рассмотрении опубликованных в сети изображений, становится ясно, что новинка очень похожа на Mercedes-AMG GT Concept, представленный в марте 2017 года на Женевском автосалоне. Но серийную модель снабдят зеркалом заднего обзора вместо камер, большим антикрылом, размещенным на крышке багажного отсека.

Седан Mercedes-AMG GT4 выйдет в 2019 году и получит под капот гибридный агрегат, в состав которого войдет 8-цилиндровый 4-литровый турбодвигатель и электромотор с общей производительностью в 800 «лошадок». Такую же установку может получить и новый Mercedes-Benz SL.

Концепт Mercedes-AMG GT Concept тоже получил 805-сильный гибридный мотор, который обеспечивает разгон модели до первой «сотни» за 3,0 секунды. Больше половины кузовных панелей сделаны из карбона.