В России стартовал прием предзаказов на кроссовер Skoda Kodiaq Sportline

В России стартовали продажи новой «заряженной» версии внедорожника Skoda Kodiaq. Модель в спортивном исполнении Sportline доступна по цене от 2 180 000 рублей.

Особенностью спортивной версии Skoda Kodiaq стала радиаторная решетка черного цвета, а также боковые зеркала, защитные накладки в цвете кузова внедорожника. Кроме того, Kodiaq Sportline получил фирменные шильдики на передних крыльях, литые антрацитовые диски Triglav, а также полоску серебристого цвета, подчеркивающую форму заднего бампера.

Skoda Kodiaq Sportline доступен в семи вариантах окраса: красный Velvet, белый Moon, серебристый Brilliant, перламутрово-черный Magic, а также три серых оттенка Quartz, Steel и Business. В салоне установили нержавеющие накладки и шильдик Sportline, кресла обили комбинированной кожей и Alcantara.

В списке оснащения Skoda Kodiaq Sportline числится система Driving Mode Select, электропривод переднего ряда кресел, подсветка в дверях, светодиодная подсветка на 10 цветов, различные системы помощи водителю, система кругового обзора, багажное отделение с электроприводом.

Линейка двигателей Skoda Kodiaq Sportline представлена мотором объемом 1,4 литра производительностью 150 «лошадей» и объемом 2 литра производительностью 180 и 150 «лошадей». В качестве трансмиссии доступны DSG-6 и DSG-7. Привод только полный.