В России стартовало производство внедорожника DW Hower H5

В России стартовали продажи нового китайского внедорожника DW Hower H5. Также на мощностях предприятия в Ставрополе началась крупноузловая сборка новинки.

Марка DW является суббрендом Great Wall и представляет собой линейку внедорожников. Ранее в России реализовывали только модель DW Hower H3, однако теперь появился ещё один внедорожник – DW Hower H5. Новинка получила пересмотренный внешний вид, иной интерьер, а также расширенный список функций. DW Hower H5 оснастили двигателем объемом 2 литра производительностью 150 «лошадей» и «механикой». На данный момент доступно только полноприводное исполнение, однако позднее выпустят заднеприводный вариант.

В России доступны две комплектации внедорожника. DW Hower H5 Comfort с системой мультимедиа, климат-контролем, подушками безопасности, системой обогрева кресел, датчиками дождя, системой стабилизации, кожаным исполнением салона и дисками на 18 дюймов обойдется в 1 349 000 рублей. Версия DW Hower H5 Luxe получит расширенный набор эйрбэгов, электрическую регулировку водительского сидения, а также систему, блокирующую задний дифференциал. Модель будет стоить уже 1 799 000 рублей.