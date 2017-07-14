Электрический седан Hyundai Elantra заснят во время тестов

Южнокорейский производитель Hyundai начал испытания нового электрического седана Hyundai Elantra. Шпионы заметили новинку, покрытую камуфляжем, во время тестов.

Автоэксперты утверждают, что на испытания вывели версию Hyundai Elantra с абсолютно электрической силовой установкой. Седан станет вторым электрокаром производителя. Компания проводит испытания в Канаде при минусовых температурах. Специалисты считают, что это позволит проверить работоспособность электродвигателя.

На испытания вывели несомненно электрокар Hyundai Elantra, поскольку авто не издает характерного для ДВС шума. Также на фотографиях можно заметить отсутствие патрубков системы выхлопа. Специалисты ожидают, что седан оснастят двигателем от Ioniq. Это электромотор производительностью в 118 «лошадей». Литий-ионных батарей в авто хватит на 200 км пробега.