В России подорожали Volkswagen Polo и Amarok

В 2018 году многие автомобилестроители, представленные в РФ, как обычно увеличили цены на собственные машины. Концерн Volkswagen тоже не прошел мимо и повысил стоимость на седан Volkswagen Polo и пикап Volkswagen Amarok.

Седан Volkswagen Polo Trendline теперь обойдется в 664 900 рублей (+15 000 рублей). Более производительное авто в такой комплектации будет стоить 709 900 рублей. Версия Volkswagen Polo Highline с АКПП обойдется в 894 900 рублей (+20 000 рублей), а модификация с МКПП оценена на 70 000 рублей меньше.

Повышение цен коснулось и пикапа Volkswagen Amarok. Он поднялся в цене на 63 800-76 100 рублей (+2-3%). Стандартное исполнение с 2-литровым дизельным агрегатом обойдется в 2 167 500 рублей, а битурбированная модификация со 180-сильным агрегатом и «механикой» будет стоить 2 192 500 рублей (+64 000 р.). Такая же вариация, но с автоматической коробкой передач, обойдется водителям в 2 291 000 рублей (+65 000 р.). За машину с 6-цилиндровым 3-литровым дизелем запросят 3 020 900 рублей (+68 300 рублей).