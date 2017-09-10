Российский дизайнер представил люксовые фургоны на базе Audi, Lexus и Alfa Romeo

Российский дизайнер Никита Аксёнов на своей странице на портале Behance опубликовал рендерные изображения необычных коммерческих фургонов. Примечательно, что все автомобили выполнены на основе роскошных моделей от премиальных брендов Alfa Romeo, Audi и Lexus.

Не секрет, что на мировом автомобильном рынке очень мало премиальных фургонов, которые выпускают только компании Mercedes-Benz и Volkswagen. Многие автопроизводители и автолюбители уверены, что коммерческие микроавтобусы – довольно скучные автомобили, поэтому таким моделям уделяется мало внимания даже со стороны прессы.

Наряду с этим российский дизайнер Никита Аксенов из Санкт-Петербурга попытался представить, как могли бы выглядеть лёгкие коммерческие автомобили, если бы их производили прославленные люксовые бренды.

Одним из самых ярких примеров стал компактный фургон, основанный на базе новейшей концепции компании Lexus, представленный на автосалоне в Детройте. Также нельзя не отметить грузовик Porsche и практичный утилитарный пикап на базе MINI Clubman. Фургоны на базе Audi A5 и Infiniti QX80 получили утонченный дизайн, а также способны стать надёжными компаньонами в повседневном использовании.