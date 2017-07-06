Рассекречен новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2019

Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai объявили о продажах и озвучили цены на новый кроссовер Hyundai Santa Fe для домашнего авторынка. На рынок модель выйдет уже 7 февраля 2018 года по цене 28 150 000 вон.

Кроме анонса новинки, в сеть попали официальные изображения нового кроссовера и снимки интерьера. Новинку исполнили в фирменном духе машиностроителя. Помимо того, стоит выделить ряд компонентов, исполненных в стилистике Hyundai Kona.

Салон подвергся полной переработке. В нем следует отметить новую переднюю панель, иное рулевое колесо и мультимедийный центр с «парящим» дисплеем. Также предусмотрена интересная опция распознавания музыки, которая активируется на руле.

В моторном отсеке новинки разместились 2-литровый бензиновый двигатель и 2- и 2,2-литровые дизели. Они функционируют в тандеме с 8-диапазонным «автоматом». Более детальная информация появится завтра, а глобальную модификацию представят в марте на Женевском мотор-шоу.