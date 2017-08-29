Nissan и Dongfeng инвестируют в электрокары в Китае $9,5 млрд

В производство электромобилей в Китае компании Nissan Motor и Dongfeng Motor Company намерены инвестировать 9,5 млрд долларов. Поддерживать развитие промышленности электрических авто в КНР намерены как минимум до 2022 года.

Согласно намеченному плану Nissan Motor и Dongfeng Motor Company, уже к 2022 году электромобили займут 30% всего авторынка Китая. Помимо этого, Nissan намерен увеличить производство авто в целом до 2,6 млн единиц (на сегодняшний день компания выпускает 1,5 млн).

Японский производитель Nissan намерен расширить линейку машин на электротяге для китайского авторынка до 20 экземпляров. Благодаря намерениям инвестировать в электрокары, компания присоединилась к производителям, которые поддерживают развитие машин на электрической тяге в Китае.

Первым инвестировать в данную сферу решил Volkswagen. В ноябре компания сообщила, что намерена вложить в гибриды и электрокары в Китае 12 млрд долларов. На сегодняшний день в КНР ведется активное внедрение электрических машин. Уже с 2019 года будут введены квоты на производство электромобилей для всех компаний.