В МВД назвали наиболее распространенные методы угона авто в РФ

В МВД РФ назвали самые известные способы угонов автомобилей в стране. Об этом сообщают обозреватели отечественных специализированных порталов.

По словам сотрудников правоохранительных органов, наиболее распространенным методом угона считается использование грубой силы. Преступники разбивают окно или взламывают двери, а затем запускают двигатель.

Еще достаточно известным способом выступает похищение ключей у автолюбителя. В данном случае злоумышленники намерены усыпить бдительность, подбросив водителю аналогичный ключ.

В последние годы перечень методов вскрыть авто и запустить мотор у преступников значительно расширился. Так, частыми считаются случаи применения специальных радиотрансляторных команд. Эта методика с названием «длинная рука» применяется относительно смарт-ключей, а аппарат функционирует на расстоянии 400 метров. Для того, чтобы скрыть от автомобилиста факт похищения авто, злоумышленники часто запускают генераторы радиопомех, или как их зовут в простонародье «глушилки».