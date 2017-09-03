Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в России начнутся в 2018 году

В обозримом будущем на мировой авторынок должен выйти китайский кроссовер Chery Tiggo 4, сообщают официальные представители марки. При этом в КНР этот автомобиль доступен под именем Tiggo 5x ещё с прошлого года.

В пресс-службе российского подразделения компании Chery сообщили, что россияне смогут приобрести Tiggo 4 начиная с третьего квартала нынешнего года. Список комплектаций и цены автопроизводитель рассекретит ближе к старту продаж.

При габаритах в 4338х1830х1645 мм колёсная база Chery Tiggo 5x составляет 2 630 мм. В моторном отсеке версии модели для китайского рынка находится 1,5-литровый 147-сильный агрегат с турбонаддувом. В роли трансмиссии предлагаются 6-диапазонная механическая или роботизированная КПП. Автомобиль доступен только с приводом на переднюю колёсную ось.

В «базе» Chery Tiggo 4 получил парковочный ассистент, две подушки безопасности, круиз-контроль, систему контроля тяги, светодиодные ходовые огни, ABS, EBD, ESP, колёсные диски размерностью 17 дюймов и систему мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным дисплеем. В Поднебесной стоимость кроссовера начинается с 79 900 юаней (713 000 рублей).