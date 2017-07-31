УАЗ запустил новую линию испытательных тестов после окончания отпуска

Ульяновский автозавод с 1 февраля нынешнего года запустил работу новой испытательной линии с оборудованием от DURR. Ожидается, что данный шаг позволит повысить качество выпускаемой продукции.

По словам представителей бренда УАЗ, на сегодняшний день на предприятии завершился монтаж новых тестовых стендов. Благодаря современному оборудованию от фирмы DURR автопроизводитель сможет более качественно настраивать ходовую часть, подвеску, оптику.

Работы по монтажу оборудования проводились во время планового отпуска, то есть с 9 по 31 января. Отмечается, что компания продолжит модернизировать производственную линию. На новом оборудовании можно испытывать модели с различной колёсной базой. В ходе испытаний будут приниматься во внимание ряд параметров, включая эффективность тормозов и корректность рассеивания света фар.

Почти все тесты будут проходить в автоматическом режиме, благодаря чему УАЗ уменьшит число гарантийных дефектов на готовых автомобилях. Вследствие этого доверие клиентов станет более высоким.

Помимо этого, на заводе был создан новый 200-метровый тестовый отрезок, где имитируется семь видов дорожных покрытий. Таким образом, компания сможет эффективнее оценивать устойчивость подвески и машин в целом в непростых дорожных условиях.