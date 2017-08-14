Продажи Bentley в России упали больше чем на 25%

Автоэксперты «АВТОСТАТ» исследовали продажи премиального бренда Bentley в России за 2017 год. Специалисты пришли к выводу, что спрос на автомобили марки упал на 26%, до 235 новых автомобилей премиум-класса.

В 2016 году в России было приобретено 318 премиальных автомобилей Bentley, однако в этом году показатель значительно упал. При этом лидером продаж марки остается Bentley Bentayga, в 2017 году в РФ нашлось 156 новых владельцев автомобиля.

Второе место досталось Bentley Continental, который занимает 20% от общего объема продаж премиального бренда. Модель разошлась тиражом в 47 единиц. Тройку лидеров замкнул Bentley Flying Spur с продажами в 21 автомобиль. Также в России было реализовано 11 Bentley Mulsanne.

Специалисты отмечают, что 60% продаж премиального бренда обеспечили Москва и Подмосковье, где было зарегистрировано 137 новых машин. Ещё 28 авто премиум-класса было куплено в Санкт-Петербурге и области. В Краснодарском крае зарегистрировали 16 Bentley, а в Иркутской – 5. В Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Татарстане купили по 3 новых авто.