Разработан прототип газового универсала LADA Vesta SW CNG

Тольяттинская компания «АТС» разработала первый прототип битопливного универсала LADA Vesta SW CNG, который в качестве горючего может использовать бензин и метан. Стоит отметить, что данная компания успешно выпускает двухтопливную версию LADA Vesta в кузове седан.

Информационное агентство RCI News на своих страницах в социальных сетях опубликовало первые снимки прототипа двухтопливного универсала LADA Vesta SW, который разработан тольяттинской компанией «АТС». Отмечается, что первый тестовый автомобиль успешно прошёл испытания.

Отмечается, что новый LADA Vesta SW CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Не секрет, что сжиженный газ является экологически чистым типом топлива, который в финансовом плане почти втрое выгоднее бензина. Кроме того, использование метана продлевает срок службы мотора.

На полном баллоне газа новый LADA Vesta SW CNG сможет пройти порядка 1000 километров, а после того, как газ закончится, автомобиль автоматически начнет расходовать бензин. Кроме того, менять типы используемого топлива можно в ручном режиме. Сегодня для покупки доступен седан LADA Vesta CNG с заводским ГБО, а стоимость модели составляет 764 900 рублей.