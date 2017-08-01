Эксперты: рост китайского автопрома повлиял на российский рынок

Виктор Похмелкин, руководитель Движения автомобилистов России, оценил влияние растущего производства автомобилей в Китае на авторынок России. В прошлом году только компания China FAW Group собрала 3 400 000 новых авто, что втрое больше, чем все автопроизводители РФ.

Несмотря на то, что в России не так широко представлены китайские бренды, автопроизводители Китая намерены завоевать внешние рынки. По словам Виктора Похмелкина, китайцы способны на это, так как умеют работать с клиентом, что позволит увеличить спрос.

У производителей из КНР есть все шансы завоевать аудиторию российского рынка, считает автоэксперт, при одном условии: предоставить достаточно качественный товар по низким ценам. А именно этим и занимаются китайские производители. Тем более, на данный момент автомобили из Кореи, Европы и Японии не отличаются низкой ценой, и в последнее время теряют своё качество.