KIA Rio и Rio X-Line подорожали на 10 тысяч рублей

Автоэксперты «АВТОСТАТ» сравнили цены на самую популярную в России модель KIA Rio. В результате выяснилось, что седан и кросс-хэтчбэк Rio X-Line подорожали на 10 000 рублей.

Аналитики сравнили прайс-листы на модели и пришли к выводу, что цены подняли на все комплектации KIA Rio. Базовую версию седана Classic, которую оснащают 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и «механикой», предлагают за 694 900 рублей. Максимальная комплектация KIA Rio Premium обойдется уже в 1 004 900 рублей. Авто оснащают коробкой-автомат и 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с.

Кросс-вариант KIA Rio X-Line тоже прибавил в цене. Базовую комплектацию хэтчбэка Comfort с КПП и двигателем седана предлагают за 784 900 рублей. Топовую версию хэтчбэка KIA Rio X-Line Premium с 1,6 литровым двигателем теперь реализуют по цене от 1 034 900 рублей. Стоит отметить, что аналитики считают, что на рост цен повлияло увеличение продаж модели. В прошлом году было приобретено 96 689 KIA Rio и Rio X-Line, что превышает показатели 2016 года на 10,3%.