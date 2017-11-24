Озвучена стоимость нового фастбека KIA Stinger для России

Корейская компания KIA, входящая в состав Hyundai Motor, озвучила полный список цен и комплектаций на новый фастбек KIA Stinger для автомобильного рынка России. Отмечается, что уже в базовом исполнении за 1 899 990 рублей модель получит 197-сильный двигатель и довольно широкое оснащение.

Согласно данным российских СМИ, новый практичный спорткар KIA Stinger для автомобильного рынка России получил минимальный ценник в 1 899 990 рублей. За эти деньги заказчики получат 2,0-литровый турбированный мотор мощностью в 197 лошадиных сил, который сочетается с системой заднего привода.

Уже в базовом варианте исполнения спорткар получает салон из качественного заменителя кожи, трёхзонный климат-контроль, 7,0-дюймовый мультимедийный центр, камеру заднего вида, обогрев руля и многое другое.

За версию с полным приводом придётся выложить как минимум 2 109 900 рублей, но в данном случае модель получает салон из натуральной кожи, беспроводную зарядку для гаджетов и светодиодные фары.

Что касается «топового» KIA Stinger GT, то данная модель имеет 3,3-литровый твин-турбо мотор V8, который генерирует 370 лошадиных сил. Стоимость максимального комплекта составляет 3 229 900 рублей.