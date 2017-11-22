В Барнауле продают старый «Запорожец» за 500 000 рублей

На страницах автомобильного сайта Drom.ru появилось объявление о продаже автомобиля «Запорожец» 1989 года выпуска, который оценен продавцом в 500 000 рублей. Примечательно, что за ту же сумму на первичном автомобильном рынке России можно приобрести новый LADA Priora или бюджетный седан китайского производства.

Автор опубликованного объявления сообщает, что предложенный для покупки автомобиль «Запорожец» был выпущен в 1989 году и с тех пор имел всего одного владельца. Модель хранилась исключительно в гараже и не выходила на дороги в зимний период. Отмечается, что автомобилю удалось сохранить «родные» заводские покрышки.

Помимо этого, «Запорожец» оснащается всеми заводскими элементами и узлами, которые никогда не были на реставрации. На счету автомобиля несколько побед в различных выставках классических автомобилей. Кузов модели окрашен в оранжевый цвет.

Что касается технических характеристик, то выставленный на продажу ЗАЗ оснащается 1,2-литровым бензиновым агрегатом, мощность которого составляет 40 лошадиных сил. В паре с мотором работают МКПП и система заднего привода. Автомобиль имеет возможность ножного переключения передач, а также может похвастаться красным кожаным салоном. Стоимость «Запорожца» составляет 500 000 рублей.