Хэтчбек Ford Ka+ получил обновление и «внедорожную» версию Active

Американская компания Ford представила очередное обновление для своей самой компактной модели – Ford Ka+. Отмечается, что популярный ситикар получил новый 1,5-литровый турбодизельный мотор, а также «внедорожную» версию Active.

Новый Ford Ka+ от дорестайлинговой версии модели отличается полностью пересмотренной оптикой, которая стала несколько больше и агрессивнее. Кроме того, хэтчбек оснащается радиаторной решеткой нового дизайна, оснащенной хромированными вставками, а также светодиодными противотуманными огнями.

Новый Ford Ka+ получил кроссовую версию Active, которая выполнена по той же формуле, что и другие «внедорожные» хэтчбеки – автомобиль имеет несколько завышенный дорожный просвет, расширители колёсных арок, а также защитный пластиковый обвес на нижней части кузова.

Кроме того, новый Ford Ka+ Active оснащается перенастроенной подвеской, более эффективным стабилизатором поперечной устойчивости, рейлингами на крыше, а также электронным блоком усиления рулевого управления.

Моторная линейка включает в себя 1,2-литровый бензиновый мотор, который доступен в исполнениях на 70 и 85 лошадиных сил. Новым двигателем для модели стал турбодизельный агрегат объёмом в 1,5-литра, мощность которого составляет 95 «лошадок» при 215 Нм.