Самый доступный кроссовер Cadillac дебютирует 28 марта

Американский премиальный бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, представит новый кроссовер Cadillac XT4 на международном автосалоне в Нью-Йорке 28 марта 2018 года. Отмечается, что новинка станет самым компактным и доступным SUV в линейке бренда.

Согласно данным зарубежного портала Automotive News, 28 марта 2018 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке компания Cadillac представит новый компактный кроссовер Cadillac XT4. Новинка расположится на ступеньку нижу существующего XT5 и станет самым доступным SUV от компании. Разработчики уверены, что такая модель позволит увеличить присутствие на автомобильном рынке Китая, где новый Cadillac XT4 сможет побороться за кошельки клиентов с BMW X3 и Lexus NX.

Подробной информации о новом Cadillac XT4 пока нет, но сообщается, что производство кроссовера наладят на заводе General Motors в Канзасе, Соединенные Штаты. На этой же производственной площадке выпускается седан Chevrolet Malibu.

О том, что General Motors намеревается наладить серийное производство Cadillac XT4 стало известно в 2015 году, а новинка изначально ориентировалась на рынок Поднебесной. Пока нет информации о том, появится ли модель в России.