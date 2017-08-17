Представлен водородный Hyundai Nexo с автопилотом и караоке

Южнокорейская компания Hyundai провела публичную премьеру нового водородного кроссовера Hyundai Nexo, который оснащается функциями автономного управления. Отмечается, что в рамках показательного тестового заезда модель смогла в беспилотном режиме проехать более 190 километров по дорогам Южной Кореи.

На страницах зарубежных автомобильных изданий появилась информация о том, что компания Hyundai представила беспилотный кроссовер Hyundai Nexo, оснащенный мотором на топливных ячейках. В рамках тестового заезда разработчики в беспилотном режиме проехали 190 километров от Сеула до Пхенчанха, а во время путешествия пассажиров развлекала встроенная функция караоке.

Новый Hyundai Nexo оснащается беспилотными технологиями уровня 4, что позволяет искусственному интеллекту в затруднительных ситуациях самостоятельно принимать решения, если реакция со стороны водителя отсутствует. Отмечается, что во время испытаний кроссоверы двигались со вредней скоростью в 105 км/ч.

Система автономного управления Hyundai Nexo использует технологию беспроводной связи 5G, а также способна классифицировать другие автомобили в потоке и поддерживать разрешенную скорость, а также совершать обгоны.