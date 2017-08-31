Mitsubishi начала продажи юбилейной версии Pajero

Компания Mitsubishi объявила в Китае о старте продаж юбилейной версии внедорожника Pajero. Новая версия 100 Limited была разработана в честь 100-летия японского автопроизводителя.

Юбилейная версия оснащена рядом уникальных изменений. Mitsubishi Pajero 100 Limited получил набор особых наклеек на кузове с символикой ограниченной юбилейной серии. В интерьере появилась новая отделка кресел автомобиля – кожа Nappa, помимо этого в салоне установили аккуратные элементы из натурального дерева.

В списке оснащения новинки числится инновационный комплекс мультимедиа, который поддерживает приложения Android Auto и Apple CarPlay. Также производитель значительно расширил список систем безопасности Mitsubishi Pajero.

Новая юбилейная версия внедорожника Mitsubishi Pajero 100 Limited в Китае доступна по цене от 379,8 тысячи юаней (3,39 млн рублей). Автомобиль получил бензиновый двигатель объемом 3 литра производительностью 174 «лошади». В качестве трансмиссии производитель предлагает вариатор на пять скоростей. Mitsubishi Pajero 100 Limited получил полноприводную систему SSII.