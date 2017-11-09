«АвтоВАЗ» расширил список оснащения хэтчбэка LADA Xray

«АвтоВАЗ» расширил список функционалов комплектаций хэтчбэка LADA Xray. Все версии модели получили особое исполнение порога багажного отделения из пластика, а у версий Luxe и Exclusive появилась система ограничения скорости и круиз-контроль.

Пакет дополнения Prestige для Luxe и спецверсия Exclusive обеспечат LADA Xray кнопками управления новыми опциями на руль хэтчбэков. Кроме того, системы адаптивного круиз-контроля и ограничителя скорости установят на авто с 1,8-литровыми двигателями производительностью 122 «лошади» с АКПП или МКПП. Хэтчбэк в данном исполнении будет доступен за 754,9 или 845,9 тысячи рублей.

Кроме того, LADA Xray Luxe получил новое освещение для задних пассажиров по центру, а также подсветку в передних дверях. До этого данная опция была доступна только для спецверсии Exclusive. Стоит отметить, что продажи хэтчбэка LADA Xray в 2017 году заметно увеличились. В прошлом году было продано 33 319 автомобилей, что свидетельствует об увеличении спроса на целых 67%.