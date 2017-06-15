В Россию приехал кроссовер Volkswagen Tiguan в версии City

С 5 февраля 2018 года российские дилерские центры компании Volkswagen начинают принимать предварительные заказы на новый кроссовер Volkswagen Tiguan City. Разработчики отметили, что новинка является самым доступным в России кроссовером, оснащенным системой адаптивного круиз-контроля.

Российские автомобильные издания сообщают, что уже сегодня, 5 февраля, для покупки доступен новый кроссовер Volkswagen Tiguan City, который обойдётся российским автолюбителям как минимум в 1 629 000 рублей. Новая версия доступна для внедорожников со 125- и 150-сильными бензиновыми моторами, а также для дизельных версий с мотором мощностью в 150 «лошадок». Отмечается, что версию City могут получить только кроссоверы с АКПП.

Что касается внешности, то новый Volkswagen Tiguan City от стандартной версии кроссовера отличается эксклюзивными 17-дюймовыми дисками Woodstock, а также полностью светодиодными осветителями спереди и сзади. Кроме того, для модели доступен особый колер кузова White Silver.

Разработчики отметили, что новинка является самым дешевым на российском рынке SUV, который оснащается системой адаптивного круиз-контроля – Volkswagen Tiguan City способен автоматически соблюдать дистанцию на скорости до 160 км/ч. Помимо этого, модель оснащается и другими системами безопасности.