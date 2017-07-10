«АвтоВАЗ» получил патент на новую версию LADA Xray Sport

Российская компания «АвтоВАЗ» запатентовала новую версию кроссовера LADA XRay, который в техническом плане является высоким хэтчбеком. Отмечается, что в скором времени автомобиль может получить спортивную версию, которая выполнена на основе концепта LADA XRay Sport, дебютировавшего ещё в 2016 году.

На страницах открытой базы Федеральной службы интеллектуальной собственности появились патентные изображения нового кроссовера LADA XRay в спортивном варианте исполнения. Ожидается, что если такой автомобиль действительно встанет на конвейер «АвтоВАЗ», то модель получит множество сходств с LADA XRay Sport Concept, который дебютировал на международном автосалоне в Москве в 2016 году.

Новый LADA XRay Sport в серийном исполнении получит полностью пересмотренную решетку радиатора, которая будет оснащена дополнительными воздухозаборниками. Автомобиль поставят на легкосплавные колёсные диски, но дорожный просвет несколько уменьшится.

Кроме того, спортивная версия LADA XRay будет оснащена пересмотренным аэродинамическим обвесом, а также усиленной тормозной системой. Под капотом модели расположится 1,8-литровый «вазовский» мотор, который сможет генерировать не более 149 лошадиных сил. Не исключено, что модель продемонстрируют на мотор-шоу в Москве в 2018 году.