«АвтоВАЗ» обустроит LADA Vesta вариатором вместо "автомата"

«АвтоВАЗ» определился с новой трансмиссией для седана LADA Vesta. На данный момент специалисты уже ведут внедрение и адаптацию нового японского вариатора JF011E/015E от компании Jatco.

Jatco JF011E/015E будет рабоать в паре с двигателем Nissan H4 объемом 1,6 литра. Силовую установку уже собирают на заводе «АвтоВАЗ». Мотор придет на замену отечественному движку объемом 1,8 литра.

КПП Jatco JF011E/015E - довольно популярная трансмиссия, её устанавливают такие автопроизводители как Suzuki, Nissan, Mitsubishi и Renault. Несмотря на то, что новый вариатор ещё не стали собирать в России, «АвтоВАЗ» уже планирует локализовать выпуск КПП Jatco JF011E/015E на Волжском предприятии.

Первые седаны LADA Vesta с новым вариатором Jatco JF011E/015E будут продавать уже в начале следующего года. Стоит напомнить, что изначально компания планировала установить АКПП на флагман в качестве новой трансмиссии.