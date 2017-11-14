Ростовский водитель «тюнинговал» автомобиль сапогами и вантузом

На страницах городских сообществ Ростова-на-Дону в социальных сетях обсуждают снимки необычного тюнинга для отечественного автомобиля ВАЗ. Отмечается, что владелец автомобиля украсил заднюю часть кузова двумя сапогами, а на крышке багажника красуется приклеенный вантуз.

Пользователи социальных сетей из Ростова-на-Дону обсуждают необычный тюнинг для автомобиля ВАЗ, который передвигается по улицам города. Отмечается, что владелец автомобиля прикрепил на заднюю часть кузова два резиновых сапога, что создает впечатление, будто из багажника торчат чьи-то ноги.

Кроме того, владелец модели прикрепил на крышку багажника вантуз, который украшен цветными ленточками и флагом России. Также на лобовом стекле автомобиля красуются новогодние огоньки, которые с трудом можно назвать актуальными в начале февраля. Пользователи социальных сетей до сих пор не могут понять, что заставило автолюбителя так необычно украсить свой автомобиль.