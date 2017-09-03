Назван ТОП-5 самых дорогих автомобилей в России

Автомобильные эксперты определили, какие из автомобилей, реализованных в России в декабре прошлого года, оказались самыми дорогими. Первое место в рейтинге занял лимузин Rolls-Royce Phantom стоимостью в 35 865 000 рублей.

За последний месяц 2017 года россияне купили два таких лимузина. Отметим, что модели данной британской марки расположились также на второй и третьей строчках ТОП-10. Так, дилеры смогли продать один Rolls-Royce Dawn за 28 168 000 рублей и четыре экземпляра Rolls-Royce Ghost по цене в 24 700 000 рублей каждый.

Четвёртая позиция досталась Bentley Mulsanne с ценником в 23 534 000 рублей. Такой автомобиль нашёл одного владельца в РФ за отчётный месяц. Также в одном экземпляре был продан итальянский спорткар Ferrari 812, оценённый в 22 400 000 рублей.

Помимо этого, в России за декабрь 2017 года удалось продать четыре электрических кроссовера Tesla Model X (22 326 000 р.), один Ferrari GTC4 Lusso (19 650 000 р.), 30 внедорожников Bentley Bentayga (14 000 000 р.) и один Ferrari F12 (13 400 000 р.).