Nissan готовит внедорожник Armada в версии Snow Patrol

Японский автопроизводитель Nissan намерен представить новую версию внедорожника Armada – Snow Patrol – на автошоу в Чикаго, которое начнется через несколько дней. Актуальную версию модели предлагают в России под именем Nissan Patrol.

Представители компании Nissan сообщили, что в рамках Чикагского автосалона состоится презентация не одной модели. Новая версия внедорожника Armada Snow Patrol предназначена для занесенных снегом дорог.

Новая модификация имеет простое исполнение, но при этом высокую проходимость по снегу. Внедорожник Nissan Armada Snow Patrol получил синий аэрографический узор на кузове, а интерьер новинки обит кожей белого цвета.

Armada Snow Patrol оснастили уникальными дисками Cognito Series 61 на 20 дюймов, а также особыми шинами. Кроме того, на багажном отделении и крыше кузова были установлены дополнительные фары на светодиодах. Специалисты Nissan доработали грузоподъемность модели, благодаря чему внедорожник способен перевозить до 5,4 тысячи кг.