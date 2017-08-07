Опубликован ТОП-10 лидеров московского рынка премиальных авто

За 2017 год жители Москвы стали владельцами около 46 500 премиальных легковых авто без пробега, что соответствует падению на 1%. Такие автомобили занимают долю в 22% в столице, что вдвое больше средней доли по стране в целом.

Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков считает, что более высокий спрос на премиальные модели в Москве объясняется большим количеством обеспеченных жителей. Кроме того, на показатели влияют корпоративные закупки, поскольку большая часть представительств крупных фирм находится именно в Москве.

Наибольшим спросом в своём сегменте пользуется кроссовер BMW X5, чей объём реализации за минувший год увеличился на 30% или до 2 221 машины. Второе место занял прежний лидер рейтинга Mercedes-Benz E-Klasse, который приобрели в количестве 2 090 единиц, что на 6% превышает показатель за 2016 год.

На третьем месте оказался внедорожник Mercedes-Benz GLC (1 837 ед.; +11%). Четвёртая позиция досталась Lexus RX благодаря 1 795 проданным авто (+17%), а пятая – BMW 5-Series с 1 780 продажами (+17%). Далее следуют Mercedes-Benz C-Klasse (1 336 ед.; +3%), BMW 3-Series (1 332 ед.; -3%), Lexus NX (1 317 ед.; -1%), Audi A6 (1 176 ед.; +2%) и Mercedes-Benz GLE (1 131 ед.; -26%).