Mercedes-Benz начал тестировать новый ээлектрокар EQ

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выделил отдельный суббренд под названием EQ, чтобы выпускать под ним электромобили. Недавно первый такой автомобиль компании был замечен на дорожных испытаниях.

В ближайшие годы на глобальный авторынок планируется выпустить минимум три «зелёные» новинки под маркой EQ. Судя по шпионскому видеоролику, попавшему в сеть, первым в продаже появится электрический кроссовер, которому предстоит бороться за внимание клиентов с Jaguar I-Pace.

Немецкий автомобиль получит дизайн в стилистике прототипа Generation EQ Concept. В настоящее время представители Mercedes-Benz не желают сообщать никаких сведений касательно технической «начинки» будущего электрокара.

Ожидается, что модель оснастят сразу двумя электрическими моторами, подобно концепт-кару. Суммарная мощность его силовой установки равна 402 лошадиным силам при 700 Нм. В дальнейшем линейка EQ должна расшириться благодаря выходу компактного кроссовера и седана.