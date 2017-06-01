Общественный транспорт в Нижнем Новгороде могут остановить из-за страховки

В Нижнем Новгороде систему общественного транспорта могут остановить из-за отсутствия обязательной страховки. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия "Нижегородэлектротранс".

По словам представителя организации, в текущем месяце у 200 городских трамваев и троллейбусов истекает срок годности страховых полисов. Более 28 транспортных средств уже просрочили свои полисы ОСАГО ещё в ноябре или декабре 2017 года и не прошли процедуру повторно.

Представитель "Нижегородэлектротранса" Александр Кузин отмечает, что бюджетные средства позволяют оформить страховку. Однако страховые компании Нижнего Новгорода не желают оказывать эту услугу из-за потенциальной убыточности сделки для страховщиков. По прогнозам Александра Кузина, в ближайшем будущем ситуация приведет к остановке работы или же ежедневным штрафам за нарушение законодательства.