Заводскую гарантию на Bugatti Veyron продлили до 15 лет

Французский бренд Bugatti, которым владеет Volkswagen AG, заявил о запуске новой программы лояльности, предназначенной для модели Bugatti Veyron. Уточняется, что на гиперкар продлят заводскую гарантию до 15 лет.

Как пишет издание «ВладТайм», ссылаясь на представителей Bugatti, обслуживание Veyron нельзя назвать дешевым, в связи с чем компания решила расширить программу Bugatti Extended Warranty Plus. Теперь в течение 15 лет после приобретения такого автомобиля специалисты компании будут регулярно проводить техобслуживание. Отмечается, что заплатить за такой пакет услуг выйдет гораздо дешевле, чем заниматься обслуживанием гиперкара самостоятельно.

Гарантийное обслуживание будет распространяться не только на мотор, но и на элементы экстерьера и интерьера. В случае необходимости специалисты компании произведут замену или восстановят кузовные панели и детали внутреннего оформления авто.

Глава службы поддержки клиентов Bugatti Крис Келли подчеркнул, что планируется предлагать несколько различных пакетов, чтобы каждый владелец мог сделать выбор, исходя из собственных потребностей. Так, одни автолюбители предпочитают ездить на Bugatti Veyron каждый день, тогда как ряд коллекционеров считают его ценный экземпляром и практически не эксплуатируют на дороге.