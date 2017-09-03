Skoda объявляет специальные условия на покупку авто в феврале

Чешская компания Skoda сообщает, что российские клиенты бренда в феврале могут рассчитывать на особые условия покупки новых автомобилей. Отмечается, что на большую часть моделей действуют специальные предложения по кредитам и прямая выгода.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на пресс-службу компании Skoda, в феврале нынешнего года модели Skoda Yeti, Skoda Octavia и Skoda Rapid доступны для покупки по классической программе автокредитования с первоначальным взносом в 15% от стоимости модели и ставкой в 8,9% годовых. Аналогичные условия распространяются и на кредит Simply Clever.

Помимо этого, при покупке нового Skoda Octavia клиенты бренда могут получить выгоду до 155 000 рублей, а при выборе Skoda Rapid выгода составит до 102 000 рублей. Что касается флагманского Superb и кроссовера Yeti, то при покупке данных моделей можно сэкономить 225 000 и 240 000 рублей соответственно.

В Skoda сообщили. Что автомобили компании участвуют в льготных государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, клиенты могут приобрести подержанный автомобиль Skoda с гарантией по программе DasWeltAuto