Hyundai создаст новый бюджетный электрокар на базе Solaris

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai продолжает развивать электрические технологии и намерен представить в скором времени «зелёный» седан. Новый автомобиль будет создан на основе популярной в России модели Hyundai Solaris.

Компания Hyundai выведет на индийский авторынок сразу несколько новых электромобилей, относящихся к бюджетному сегменту, пишет «ВладТайм», ссылаясь на зарубежные издания. Одной из таких новинок станет электрическая версия Hyundai Kona.

Кроме того, в продаже появится недорогой электрический седан на основе Solaris, который получит имя Hyundai Xcent. В компании считают, что кроссовер Kona на электротяге не сможет заполучить высокую популярность в Индии из-за недостаточно низкого ценника, поэтому решено было создать самый доступный электромобиль, им окажется Xcent.

На сегодняшний день компания сохраняет в тайне технические параметры грядущего автомобиля, однако, по мнению экспертов, седан получит электромотор, развивающий около 100 лошадиных сил. При этом модель сможет проезжать на одном заряде порядка 250 километров. Презентация нового Hyundai Xcent запланирована на следующий год.