Компания Toyota отзывает по всему миру более 645 000 автомобилей

Японский автопроизводитель Toyota проведёт отзыв, который затронет 645 000 машин по всему миру. Как сообщает североамериканский офис компании, сервисная акция обусловлена выявленными проблемами с подушками безопасности.

Отзыву подлежат седаны Toyota Prius и премиальные кроссоверы Lexus NX и RX. Уточняется, что заводской брак может стать причиной короткого замыкания, из-за чего подушки безопасности не раскроются при ДТП. Речь идёт об аэрбегах, произведённых скандально известной японской компанией Takata, которая к настоящему времени уже стала банкротом.

Компания Toyota проведёт ремонтные работы бесплатно для автовладельцев. На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая получения травм из-за указанной неполадки.

Напомним, что Toyota уже отзывала свыше 600 000 своих автомобилей в Северной Америке из-за проблемных подушек безопасности Takata. Неисправность не позволяет японским подушкам раскрываться корректно, из-за чего в пассажиров или водителя могут попасть кусочки пластика или металла.