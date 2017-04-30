Новый KIA Cerato может получить спортивную версию

Корейский лифтбэк KIA Forte, который в России реализуется под именем KIA Cerato, после очередного обновления может получить спортивную версию. Разработчики отметили, что KIA стремится предлагать клиентам боле особенных автомобилей.

На данный момент модельная линейка бренда KIA уже имеет несколько «заряженных» автомобилей и версий с визуальными спортивными дополнениями. Так, европейским клиентам доступен производительный KIA Pro_Cee’d GT, а на американском рынке успешно реализуется кроссовер KIA Soul Turbo. Наряду с этим, аналогичную версию вскоре получит и KIA Forte, который на европейском и российском рынках реализуется под именем KIA Cerato.

Деррек Ли, ответственный за линейку KIA Forte, заявил, что в ближайшем будущем модель получит «более впечатляющую» версии. К сожалению, топ-менеджер не уточнил, идёт ли речь о полноценном «заряженном» автомобиле, или же модель получит лишь внешние спортивные дополнения и снижение веса.

Обновленный KIA Forte 2019 был представлен публично на международном автосалоне в Детройте в начале января нынешнего года. Новинка оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем, который генерирует 147 лошадиных сил. Дата премьеры спортивной версии пока не озвучивается.