Nissan X-Trail получил особую версию для Малайзии

Малазийский офис японского бренда Nissan презентовал новый кроссовер Nissan X-Trail в специальной версии X-Tremer. Новый внедорожник получил расширенный набор опций, а также некоторые элементы, популярные на автомобильном рынке Малайзии.

Согласно данным азиатских автомобильных изданий, новый Nissan X-Trail в специальной версии X-Tremer будет предложен исключительно на автомобильном рынке Малайзии, но не исключено, что в будущем схожая модель будет представлена в Сингапуре и Таиланде. Что касается внешности, то новый кроссовер получил стильный двухцветный кузов – новинка окрашена в красный колер Passion Red, а крыша имеет контрастный чёрный колер.

Помимо этого, новый Nissan X-Trail X-Tremer оснащается эксклюзивным аэродинамическим обвесом, который также окрашен в чёрный. На кузове автомобиля появились хромированные элементы, а 17-дюймовые диски колёс имеют чёрную матовую отделку.

Салон нового Nissan X-Trail X-Tremer отделан высококачественной кожей Nappa и имеет карбоновые и алюминиевые вставки. Особая версия предложена только для кроссоверов с 2,0-литровым мотором и передним приводом, а также для полноприводной версии с 2,5-литровым двигателем.