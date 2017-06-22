Nissan предлагает выгодные кредитные программы в феврале

Компания Nissan запускает во всех официальных дилерских центрах в России новую кредитную программу Nissan Finance. Приобрести автомобиль Nissan в кредит на специальных условиях россияне смогут до конца февраля.

Кредитная программа «Простые числа» распространяется на модели Nissan Almera, Terrano и Murano с процентной ставкой от 7% на три года, а также на X-Trail и Qashqai – от 8% на три года. По программе под названием «Простые правила» новый Nissan Almera можно купить в кредит с ежемесячным платежом от 4 000 рублей, кроссовер Terrano – от 5 000 рублей, Juke – от 7 000 рублей, Qashqai – от 7 500 рублей, X-Trail – от 9 000 рублей и Murano – от 12 500 рублей.

По сравнению с классическим кредитом вторая программа позволяет купить машину более высокой комплектации или класса, не выходя за рамки запланированного бюджета.

Помимо этого, в текущем месяце продолжают действовать госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», причём 10-процентная скидка по ним суммируется со скидкой по схеме Trade-in. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по программе «Простые правила» российские автолюбители приобретают каждый третий автомобиль Nissan.